Заикина (Андреева) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1910
Дата смерти28.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1935
Дочь: Субботина Маргарита Валентиновна
Отец ребёнка: Заикин Валентин Сергеевич
с.Тынково Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1938
Дочь: Заикина Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Заикин Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
22.09.1940
Дочь: Чернышева Лилия Валентиновна
Отец ребёнка: Заикин Валентин Сергеевич
Смерть
28.03.1995
с.Шехмань Тамбовской обл.