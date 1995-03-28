Заикина (Андреева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина (Андреева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1910

Дата смерти

28.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1935

Дочь: Субботина Маргарита Валентиновна

Отец ребёнка: Заикин Валентин Сергеевич

с.Тынково Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1938

Дочь: Заикина Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Заикин Валентин Сергеевич

Рождение ребёнка
22.09.1940

Дочь: Чернышева Лилия Валентиновна

Отец ребёнка: Заикин Валентин Сергеевич

Смерть
28.03.1995
с.Шехмань Тамбовской обл.
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