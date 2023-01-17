Тхорик (не известно) Юльяния Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1902 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
С 1903 по 1904 ст.
Отец ребёнка: Тхорик Петр Данилович
Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.
Дочь: Тхорик Анна Петровна
Отец ребёнка: Тхорик Петр Данилович
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно