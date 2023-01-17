Тхорик (не известно) Юльяния Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик (не известно) Юльяния Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1902 ст.

Муж: Тхорик Петр Данилович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
С 1903 по 1904 ст.

Сын: Тхорик Степан Петорович

Отец ребёнка: Тхорик Петр Данилович

Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.

Дочь: Тхорик Анна Петровна

Отец ребёнка: Тхорик Петр Данилович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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