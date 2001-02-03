Ганиев Хамит Исламгалиевич
Место рожденияДеревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рождения21.07.1929
Дата смерти03.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1929
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганиева София
Смерть
03.02.2001
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
2001
Хаванское кладбище, Москва, Россия