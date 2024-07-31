Лопатенко Николай Борисович
Место рождения
Дата рождения1944
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1987
Дочь: Лопатенко Полина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2018