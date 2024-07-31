Лопатенко Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатенко Николай Борисович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1944

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1987

Дочь: Лопатенко Полина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2018
Москва, город федерального значения Москва

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