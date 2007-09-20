Кокорева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти20.09.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорев Иван
Рождение ребёнка
12.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорев Иван
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кокорев Анатолий
Отец ребёнка: Кокорев Иван
Рождение ребёнка
29.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорев Иван
Смерть
20.09.2007