Кокорева Анна 07.11.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кокорева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

20.09.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1914 г.р.

Дети

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1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Иван

Рождение ребёнка
12.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Иван

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кокорев Анатолий

Отец ребёнка: Кокорев Иван

Рождение ребёнка
29.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Иван

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
20.09.2007
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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