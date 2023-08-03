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Трифонова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Алексей Олегович

Рождение ребёнка
16.04.2002

Сын: Трифонов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Олегович

Рождение ребёнка
02.12.2006

Сын: Трифонов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Олегович

Рождение ребёнка
16.12.2012

Сын: Трифонов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Олегович

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