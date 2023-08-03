Трифонова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.2002
Сын: Трифонов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Олегович
Рождение ребёнка
02.12.2006
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Олегович
Рождение ребёнка
16.12.2012
Сын: Трифонов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Олегович