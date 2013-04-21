Пупкова (Заслонова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1929
Дата смерти21.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пупков Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пупков Николай Никитич
Смерть
21.04.2013
Похороны
Неизвестно