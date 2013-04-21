Пупкова (Заслонова) Елизавета 16.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пупкова (Заслонова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1929

Дата смерти

21.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пупков Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупков Николай Никитич

Рождение ребёнка
03.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пупков Николай Никитич

Смерть
21.04.2013
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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