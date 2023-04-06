(Плаксина) Варвара
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марья Семёновна
Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно