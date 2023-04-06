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(Плаксина) Варвара

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Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марья Семёновна

Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Плаксин Семён Никитович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Семён Никитович

Смерть
Неизвестно
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