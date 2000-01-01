Соломонова Геня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Соломонов Шая
Отец ребёнка: Соломонов Ошер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломонов Григорий
Отец ребёнка: Соломонов Ошер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брук Рахиль
Отец ребёнка: Соломонов Ошер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломонов Исаак
Отец ребёнка: Соломонов Ошер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрумина Бася
Отец ребёнка: Соломонов Ошер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломонов Хаим
Отец ребёнка: Соломонов Ошер
Смерть
Неизвестно