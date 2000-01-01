Соломонова Геня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонова Геня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Соломонов Шая

Отец ребёнка: Соломонов Ошер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломонов Григорий

Отец ребёнка: Соломонов Ошер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брук Рахиль

Отец ребёнка: Соломонов Ошер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломонов Исаак

Отец ребёнка: Соломонов Ошер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрумина Бася

Отец ребёнка: Соломонов Ошер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломонов Хаим

Отец ребёнка: Соломонов Ошер

Смерть
Неизвестно
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