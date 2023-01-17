(Назарова по 1) Вершинина Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова по 1) Вершинина Пелагея Иванова

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Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.01.1882

Муж: Вершинин Иван Семёнович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Семёнович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1898

Сын: Вершинин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Семёнович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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