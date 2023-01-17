(Назарова по 1) Вершинина Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1882
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
14.02.1898
Сын: Вершинин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно