Саранин Владимир Леонидович
Место рождения
Дата рождения22.09.1945
Дата смерти17.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1945
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саранина (Шанская) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саранина (Дёмина) Раиса
Рождение ребёнка
25.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саранина (Шанская) Нина
Рождение ребёнка
09.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саранина (Дёмина) Раиса
Смерть
17.08.1994
Рождение ребёнка
01.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности