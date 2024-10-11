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Саранин Владимир Леонидович

Место рождения

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.09.1945

Дата смерти

17.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1945

Отец: не указан

Мать: Саранина Екатерина Константиновна

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саранина (Шанская) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саранина (Дёмина) Раиса

Рождение ребёнка
25.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саранина (Шанская) Нина

Рождение ребёнка
09.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саранина (Дёмина) Раиса

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
17.08.1994
Рождение ребёнка
01.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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