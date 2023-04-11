Фомин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1992

Дочь: Фомина Ксения Александровна

Мать ребёнка: Фомина Светлана Федотовна

Рождение ребёнка
08.11.1995

Сын: Фомин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Фомина Светлана Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Светлана Федотовна

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