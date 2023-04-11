Фомин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1992
Дочь: Фомина Ксения Александровна
Мать ребёнка: Фомина Светлана Федотовна
Рождение ребёнка
08.11.1995
Сын: Фомин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Фомина Светлана Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно