Агафья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1807
Сын: Антон Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Стефанович
Смерть
Неизвестно