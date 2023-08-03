Агафья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Егоровна

Агафья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Стефанович

Смерть
Неизвестно

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