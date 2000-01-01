Тазетдинов Фарит Шайхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазетдинов Фарит Шайхутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазетдинов Ильшат Фаритович

Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазетдинова Лена Фаритовна

Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазетдинова Клара Фаритовна

Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазетдинов Ильдар Фаритович

Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазетдинова Лилия Фаритовна

Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна

Смерть
Неизвестно
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