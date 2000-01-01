Тазетдинов Фарит Шайхутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тазетдинов Ильшат Фаритович
Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Лена Фаритовна
Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Клара Фаритовна
Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тазетдинов Ильдар Фаритович
Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Лилия Фаритовна
Мать ребёнка: Чурагулова Дильбар Нусратулловна
Смерть
Неизвестно