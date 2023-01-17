Перминов Павел Валентинович
Место рожденияс. М- Белозерка Васильевский р-он Запорожская обл.
Дата рождения01.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1972
с. М- Белозерка Васильевский р-он Запорожская обл.
Бракосочетание
10.11.1995
Жена: Мигуля Лариса Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.11.1999
Дочь: Перминова Александра Павловна
Мать ребёнка: Мигуля Лариса Евгеньевна
Удачный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
31.05.2009
Сын: Перминов Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Мигуля Лариса Евгеньевна