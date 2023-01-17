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Перминов Павел Валентинович

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Место рождения

с. М- Белозерка Васильевский р-он Запорожская обл.

Дата рождения

01.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1972

Отец: Перминов Валентин Петрович

Мать: Перминова Зинаида Михайловна

с. М- Белозерка Васильевский р-он Запорожская обл.
Бракосочетание
10.11.1995

Жена: Мигуля Лариса Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.11.1999

Дочь: Перминова Александра Павловна

Мать ребёнка: Мигуля Лариса Евгеньевна

Удачный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
31.05.2009

Сын: Перминов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Мигуля Лариса Евгеньевна

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