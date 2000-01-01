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Бухман Владимир Айзикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухман Айзик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бухман Борис Владимирович

Мать ребёнка: Соня

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бухман Клара Владимировна

Мать ребёнка: Соня

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Бухман Роза Владимировна

Мать ребёнка: Соня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соня

Смерть
Неизвестно
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