Бухман Владимир Айзикович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухман Айзик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Бухман Борис Владимирович
Мать ребёнка: Соня
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бухман Клара Владимировна
Мать ребёнка: Соня
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Бухман Роза Владимировна
Мать ребёнка: Соня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соня
Смерть
Неизвестно