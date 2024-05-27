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Кокушинин Федор Васильевич

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: Кокушинина Екатерина Васильевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1803

Жена: Кокушинина Пелагея Андреевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кокушинин Николай Федорович

Мать ребёнка: Кокушинина Пелагея Андреевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кокушинин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Кокушинина Пелагея Андреевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кокушкин Христофор Федорович

Мать ребёнка: Кокушинина Пелагея Андреевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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