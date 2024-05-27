Кокушинин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Бракосочетание
Около 1803
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кокушинин Николай Федорович
Мать ребёнка: Кокушинина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кокушинин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Кокушинина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кокушкин Христофор Федорович
Мать ребёнка: Кокушинина Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно