Трошев Геннадий Николаевич
Место рожденияг. Берлин, Германия
Дата рождения14.03.1947
Дата смерти14.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1947
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1964 по 1966
Место жительства
С 1966 по 1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1986 по 2008
Смерть
14.09.2008
Пермь, Пермский, Пермский край