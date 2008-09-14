Трошев Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошев Геннадий Николаевич

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Место рождения

г. Берлин, Германия

Дата рождения

14.03.1947

Дата смерти

14.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1947
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1964 по 1966
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1966 по 1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1986 по 2008
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.09.2008
Пермь, Пермский, Пермский край
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