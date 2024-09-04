Христина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остафьев Иван Климонтов

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Остафьев Яков Иванович

Отец ребёнка: Остафьев Иван Климонтов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Остафьев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Остафьев Иван Климонтов

Рождение ребёнка
22.01.1875 ст.

Сын: Асташкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Остафьев Иван Климонтов

Смерть
Неизвестно

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