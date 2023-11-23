Иоанн Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Георгий Федоров
Мать: Дарья Матвеева
Иоанн Георгиевич (1771 — ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда1 Георгия Федоровича. С 1782 года обучался в Ярославской духовной семинарии до пиитики. В м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Александрова
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
Между 1791 и 1796
Дочь: (Мухина) Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Розин Григорий Иоаннович (1792 — ?) Родился в семье пономаря села Воздвиженского в Игрищах (Томарова) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Георгиевича1 . С 1809 года обучался в семинарии. Из пиитики, ... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Розин) Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Розин Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Смерть
После 1823