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Иоанн Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1823

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Георгий Федоров

Мать: Дарья Матвеева

Иоанн Георгиевич (1771 — ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда1 Георгия Федоровича. С 1782 года обучался в Ярославской духовной семинарии до пиитики. В м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
Между 1791 и 1796

Дочь: (Мухина) Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Розин Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Розин Григорий Иоаннович (1792 — ?) Родился в семье пономаря села Воздвиженского в Игрищах (Томарова) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Георгиевича1 . С 1809 года обучался в семинарии. Из пиитики, ... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Розин) Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Розин Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Смерть
После 1823

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