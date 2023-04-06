Федякова (Истоминиа) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова (Истоминиа) Татьяна Васильева

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
20.05.1913

Муж: Федяков Петр Дмитриев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20 мая 1913г Жених: деревни Поддубровки запасной канонир Петр Димитриев Федяков, православный, первым браком, 24г Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Татиана Василиева Истом... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Федяков Иван Петров

Отец ребёнка: Федяков Петр Дмитриев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3-4 ноября 1914г Иоанн Родители: деревни Поддубровки состоящий в действующей армии артиллерист Петр Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Василиева, оба православные Восприемники: ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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