Федякова (Истоминиа) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1913
ГАСО ф6 о17 20 мая 1913г Жених: деревни Поддубровки запасной канонир Петр Димитриев Федяков, православный, первым браком, 24г Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Татиана Василиева Истом... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1914
Сын: Федяков Иван Петров
Отец ребёнка: Федяков Петр Дмитриев
ГАСО ф6 о17 3-4 ноября 1914г Иоанн Родители: деревни Поддубровки состоящий в действующей армии артиллерист Петр Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Василиева, оба православные Восприемники: ... Показать все
Смерть
Неизвестно