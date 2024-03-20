Энман Виктор Фёдорович
Место рожденияПернов
Дата рождения05.01.1854
Дата смерти28.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1854
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Пернов
Крещение
14.02.1854
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Московской губернии, города Серпухова, аптекарь Емельян Романов Бейер и Перновского земского суда адъюнкта фон Тергдорфа жена Екатерина фон Тергдорф
Образование
С 19.01.1871 по 13.09.1878
Императорский Дерптский Университет
| С перерывом с 31.01.1873 по 09.09.1874
Работа или профессия
С 1900 по 1906
Варшаская судебная палата
Член
Бракосочетание
08.06.1905
Warsaw, Poland
Работа или профессия
С 1906 по 1910
Варшавский Коммерческий Суд
Председатель
Рождение ребёнка
07.02.1907
Мать ребёнка: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)
Варшава
Рождение ребёнка
11.11.1908
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)
Варшава
Рождение ребёнка
18.08.1910
Мать ребёнка: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)
Варшава
Смерть
28.08.1910
Варшава
Причина смерти: Разрыв сердца
Похороны
Неизвестно
Варшавско-Волынское православное кладбище