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Энман Виктор Фёдорович

Место рождения

Пернов

Дата рождения

05.01.1854

Дата смерти

28.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1854

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Пернов
Крещение
14.02.1854
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Московской губернии, города Серпухова, аптекарь Емельян Романов Бейер и Перновского земского суда адъюнкта фон Тергдорфа жена Екатерина фон Тергдорф
Образование
С 19.01.1871 по 13.09.1878
Императорский Дерптский Университет
| С перерывом с 31.01.1873 по 09.09.1874
Работа или профессия
С 1900 по 1906
Варшаская судебная палата
Член
Бракосочетание
08.06.1905

Жена: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Warsaw, Poland
Работа или профессия
С 1906 по 1910
Варшавский Коммерческий Суд
Председатель
Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Энман Борис Викторович

Мать ребёнка: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Варшава
Рождение ребёнка
11.11.1908

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Варшава
Рождение ребёнка
18.08.1910

Сын: Энман Фёдор Викторович

Мать ребёнка: Энман Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Варшава
Смерть
28.08.1910
Варшава
Причина смерти: Разрыв сердца
Похороны
Неизвестно
Варшавско-Волынское православное кладбище
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