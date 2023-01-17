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Мария Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1909

Сын: Михайлин Евдоким Константинович

Отец ребёнка: Михайлин Константин Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Михайлин Григорий Константинович

Отец ребёнка: Михайлин Константин Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Михайлин Василий Константинов

Отец ребёнка: Михайлин Константин Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Константин Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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