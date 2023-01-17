Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1909
Сын: Михайлин Евдоким Константинович
Отец ребёнка: Михайлин Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михайлин Григорий Константинович
Отец ребёнка: Михайлин Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
20.04.1916
Сын: Михайлин Василий Константинов
Отец ребёнка: Михайлин Константин Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно