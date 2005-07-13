Колпаков Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1923
Дата смерти13.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колпакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колпакова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы
Смерть
13.07.2005