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Колпаков Иван Тимофеевич

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.03.1923

Дата смерти

13.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923

Отец: Колпаков Тимофей Иванович

Мать: Колпакова Татьяна Петровна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колпакова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
директор школы
Смерть
13.07.2005
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