Бутко Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1881
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1881
Отец: Бутович Афанасий Никитич
Мать: Бутович Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
Селянин-власник землі
Бракосочетание
Около 1897
Жена: Бутко (Бутко) Мариамна
Рождение ребёнка
11.05.1898
Сын: Бутко Яков Иванович
Мать ребёнка: Бутко (Бутко) Мариамна
Рождение ребёнка
27.10.1900
Мать ребёнка: Бутко (Бутко) Мариамна
Бракосочетание
03.02.1901
Рождение ребёнка
07.12.1901
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
30.05.1904
Дочь: (Бутко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: (Бутко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Белова (Бутко) Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Бутко) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бутко Павел Иванович
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
03.01.1923
Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна
Смерть
Около 1934
Похороны
Неизвестно