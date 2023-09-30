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Бутко Иван Афанасьевич

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Место рождения

Великая Круча, Полтавська область

Дата рождения

19.08.1881

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1881

Отец: Бутович Афанасий Никитич

Мать: Бутович Федосья

Великая Круча, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Селянин-власник землі
Бракосочетание
Около 1897

Жена: Бутко (Бутко) Мариамна

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.05.1898

Сын: Бутко Яков Иванович

Мать ребёнка: Бутко (Бутко) Мариамна

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Бутко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Бутко (Бутко) Мариамна

Великая Круча, Полтавська область
Бракосочетание
03.02.1901

Жена: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.12.1901

Сын: Бутко Александр Иванович

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.05.1904

Дочь: (Бутко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: (Бутко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Великая Круча, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Белова (Бутко) Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бутко Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Бутко) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бутко Павел Иванович

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Рождение ребёнка
03.01.1923

Сын: Бутко Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Около 1934
Похороны
Неизвестно

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