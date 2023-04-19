Саблина (Шохина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблина (Шохина) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913

Отец: Шохин Иван Александрович

Мать: Дружинина Асклипиодотта Васильевна

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