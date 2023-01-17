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Киселев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884

Отец: Киселев Иван Кириллович

Мать: Киселева Ольга Николаевна

Работа или профессия
1904
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Торговал в семейной лавке на Нижегородской ярмарке.
Работа или профессия
1922
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Имел предприятие по производству ваты.
Работа или профессия
1928
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Предприятие национализировано. Арестован с супругой - освобожден после сдачи всех драгоценностей в ОГПУ
Работа или профессия
Неизвестно
Торговал в семейной лавке на Нижегородской ярмарке.
Смерть
Неизвестно
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