Киселев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884
Отец: Киселев Иван Кириллович
Работа или профессия
1904
Торговал в семейной лавке на Нижегородской ярмарке.
Работа или профессия
1922
Имел предприятие по производству ваты.
Работа или профессия
1928
Предприятие национализировано. Арестован с супругой - освобожден после сдачи всех драгоценностей в ОГПУ
Работа или профессия
Неизвестно
Торговал в семейной лавке на Нижегородской ярмарке.
Смерть
Неизвестно