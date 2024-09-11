Дерябин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Дерябина) Зоя Александровна

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Василий Александрович

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дерябин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1922

Сын: Дерябин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Бусыгина (Дерябина) Александра Александровна

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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