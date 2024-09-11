Дерябин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Дерябина) Зоя Александровна
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерябин Василий Александрович
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дерябин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1922
Сын: Дерябин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: Бусыгина (Дерябина) Александра Александровна
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Ивановна
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно