Козел Феодора Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козел Феодора Карповна

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Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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