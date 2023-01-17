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Мустафова Минзифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Биккенова Уммикемал Башировна

Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Баширов Хамза Баширович

Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович

Рождение ребёнка
07.01.1901

Сын: Баширов Гумер Баширович

Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1906

Дочь: Мугинова Хамида Башировна

Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафов Башир Мустафович

Место жительства
Неизвестно
Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1937
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