Мустафова Минзифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Биккенова Уммикемал Башировна
Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович
Рождение ребёнка
07.01.1901
Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович
Рождение ребёнка
?.05.1906
Дочь: Мугинова Хамида Башировна
Отец ребёнка: Мустафов Башир Мустафович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1937