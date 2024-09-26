Шумеев Иван Дмитриевич
Место рожденияНиколаевская обл., Баштанский р-н, с. Ивановка
Дата рождения04.06.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумеева (Фурсова) ? Александровна
Смерть
Неизвестно