Шумеев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумеев Иван Дмитриевич

Место рождения

Николаевская обл., Баштанский р-н, с. Ивановка

Дата рождения

04.06.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумеева (Фурсова) ? Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумеева (Фурсова) ? Александровна

Смерть
Неизвестно

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