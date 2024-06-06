Вислов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суренская (Вислова) Мария

Мать ребёнка: Вислова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислов Виктор

Мать ребёнка: Вислова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислов Егор

Мать ребёнка: Вислова Любовь

Рождение ребёнка
10.02.1931

Сын: Вислов Николай

Мать ребёнка: Вислова Любовь

Россия

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