Вислов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суренская (Вислова) Мария
Мать ребёнка: Вислова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вислов Виктор
Мать ребёнка: Вислова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вислов Егор
Мать ребёнка: Вислова Любовь
Рождение ребёнка
10.02.1931
Сын: Вислов Николай
Мать ребёнка: Вислова Любовь
Россия