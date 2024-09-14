Малов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Малова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Малова Татьяна
Живет в казани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Николай
Мать ребёнка: Малова Татьяна
Смерть
Неизвестно