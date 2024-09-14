Малов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Малова (Кирпичева) Евдокия (Дуня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Малова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Малова Татьяна

Живет в казани
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Николай

Мать ребёнка: Малова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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