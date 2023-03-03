Крипаков Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти21.09.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Крипаков Андрей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.09.1910
Причина смерти: От холеры | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Похороны
22.09.1910
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910