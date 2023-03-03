Крипаков Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крипаков Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

21.09.1910

Пол

Мужской

Отец

До 1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Крипаков Андрей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
21.09.1910
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От холеры | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Похороны
22.09.1910
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
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