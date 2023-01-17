Поливалов Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения29.08.1864 ст.
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1864 ст.
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Поливалов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Поливалова Матрена Никитична
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Поливалов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Поливалова Матрена Никитична
Рождение ребёнка
25.10.1904 ст.
Дочь: Смирнова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Поливалова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.09.1910 ст.
Дочь: Грекова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Поливалова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.09.1919 ст.
Дочь: Щербакова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Поливалова Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1922