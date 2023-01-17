Поливалов Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоливалов Михаил Никитич

Поливалов Михаил Никитич

avatar

Место рождения

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.08.1864 ст.

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1864 ст.

Отец: Поливалов Никита Несторович

Мать: Поливалова Агафья Степановна

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Поливалов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Поливалова Матрена Никитична

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Поливалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Поливалова Матрена Никитична

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1904 ст.

Дочь: Смирнова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Поливалова Екатерина Яковлевна

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1910 ст.

Дочь: Грекова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Поливалова Екатерина Яковлевна

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1919 ст.

Дочь: Щербакова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Поливалова Екатерина Яковлевна

Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливалова Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливалова Матрена Никитична

Смерть
Около 1922
Петухово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close