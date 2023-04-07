Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Никита Иванович
Мать: Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Федор Евлампиевич
Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анастасия Евлампиевна
Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Маремьяна Евлампиевна
Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Евлампиевна
Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Матвей Евлампиевич
Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евлампий Яковлевич
Смерть
Неизвестно