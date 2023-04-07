Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Никита Иванович

Мать: Евфимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Федор Евлампиевич

Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анастасия Евлампиевна

Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Маремьяна Евлампиевна

Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Евлампиевна

Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Матвей Евлампиевич

Отец ребёнка: Евлампий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлампий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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