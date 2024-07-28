Гусева Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Галина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульгин Евгений (Геннадий) Иванович

Мать: Шульгина (Предеина) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
02.02.?

Дочь: Гусева Елена Александровна

Отец ребёнка: Гусев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.10.1974

Сын: Гусев Петр Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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