Гусева Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.?
Дочь: Гусева Елена Александровна
Отец ребёнка: Гусев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Андрей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.1974
Отец ребёнка: Гусев Александр Федорович
Смерть
Неизвестно