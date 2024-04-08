Ершов Семён Кирсантьев
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Ершова Марфа Андреевна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Марфа Андреевна
Смерть
Неизвестно