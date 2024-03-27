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Рахматулла Хабибуллин

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Хабибулла Ильметов

Мать: Назыра Курбаналиева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
19.01.1875

Сын: Галиулла Рахматулла Улы

Мать ребёнка: Минлесаф Хусаин Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликя

Мать ребёнка: Минлесаф Хусаин Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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