Матросов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1945
Дата смерти02.08.2011
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1945
Отец: Матросов Павел
Мать: Матросова Татьяна
Рождение ребёнка
28.02.1969
Сын: Матросов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Матросова Людмила Яковлевна
Рождение ребёнка
03.06.1972
Сын: Матросов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Матросова Людмила Яковлевна
Смерть
02.08.2011