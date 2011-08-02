Матросов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1945

Дата смерти

02.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1945

Отец: Матросов Павел

Мать: Матросова Татьяна

Рождение ребёнка
28.02.1969

Сын: Матросов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Матросова Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
03.06.1972

Сын: Матросов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Матросова Людмила Яковлевна

Смерть
02.08.2011

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