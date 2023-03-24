Рейсман Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейсман Ольга Константиновна

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Место рождения

Черниговская обл., Варварский р-н, дер. Озераики (Варвинский район, дер. Озеняны)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская обл., Варварский р-н, дер. Озераики (Варвинский район, дер. Озеняны)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейсман Петр (?) Адамович

Смерть
Неизвестно
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