Рейсман Ольга Константиновна
Место рожденияЧерниговская обл., Варварский р-н, дер. Озераики (Варвинский район, дер. Озеняны)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская обл., Варварский р-н, дер. Озераики (Варвинский район, дер. Озеняны)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно