Евсеев Григорей Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиДо 1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Карп Карпов
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
1723 –10 лет, 1744 – 31 год, Остреченский погост, деревня Степановская, государственный крестьянин, в 1782 – уже умер написано
Смерть
До 1769
Жена - Евдокия Потапова, 1769(ИВ) – 74, вдова