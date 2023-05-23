Евсеев Григорей Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Григорей Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

До 1769

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Карп Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Архипов Архип Григорьев

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Евдокия Потапова

Упоминание
Неизвестно
1723 –10 лет, 1744 – 31 год, Остреченский погост, деревня Степановская, государственный крестьянин, в 1782 – уже умер написано
Смерть
До 1769
Жена - Евдокия Потапова, 1769(ИВ) – 74, вдова
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