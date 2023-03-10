Никифор Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Артемьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Артемей Родионов

Мать: Ховронья Андреева

Смерть
Неизвестно
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