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Моторин Михаил Павлович

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1959

Дочь: Овчар Елена Михайловна

Мать ребёнка: Моторина Нина Ивановна

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Моторина Нина Ивановна

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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