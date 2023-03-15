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Балаева (Царева) Тамара Васильевна
Балаева (Царева) Тамара Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1923
Дата смерти
1987
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Царева (Румянцева) Анастасия Ивановна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923
Отец: не указан
Мать:
Царева Анастасия Ивановна
Смерть
1987
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