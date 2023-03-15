Балаева (Царева) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаева (Царева) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1923

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923

Отец: не указан

Мать: Царева Анастасия Ивановна

Смерть
1987
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