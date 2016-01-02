Клюева (Дешевцова) Мария Селиверстовна
Место рожденияКоренево, Россия, Смоленская область, Екимовичский район
Дата рождения26.12.1924
Дата смерти02.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Коренево, Россия, Смоленская область, Екимовичский район
Рождение ребёнка
07.01.1947
Дочь: Коновалова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Клюев Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1953
Дочь: Круглова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Клюев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Иван Федорович
Смерть
02.01.2016