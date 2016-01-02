Клюева (Дешевцова) Мария Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Дешевцова) Мария Селиверстовна

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Место рождения

Коренево, Россия, Смоленская область, Екимовичский район

Дата рождения

26.12.1924

Дата смерти

02.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Россия, Смоленская область, Екимовичский район
Рождение ребёнка
07.01.1947

Дочь: Коновалова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Клюев Иван Федорович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1953

Дочь: Круглова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Клюев Иван Федорович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Иван Федорович

Смерть
02.01.2016
Мытищи, Мытищи, Московская область
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