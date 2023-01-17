Прасковья Романовна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1797 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гуриевич
Рождение ребёнка
20.08.1799 ст.
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гуриевич
Рождение ребёнка
28.05.1806 ст.
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Гуриевич
Рождение ребёнка
03.07.1809 ст.
Сын: Панкрат Иванович
Отец ребёнка: Иван Гуриевич
Рождение ребёнка
14.01.1812 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гуриевич
Рождение ребёнка
04.08.1816 ст.
Сын: Моисей Иванович
Отец ребёнка: Иван Гуриевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гуриевич
Смерть
Неизвестно