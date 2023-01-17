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Прасковья Романовна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1797 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гуриевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1799 ст.

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гуриевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1806 ст.

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Гуриевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1809 ст.

Сын: Панкрат Иванович

Отец ребёнка: Иван Гуриевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1812 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гуриевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1816 ст.

Сын: Моисей Иванович

Отец ребёнка: Иван Гуриевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гуриевич

Смерть
Неизвестно
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