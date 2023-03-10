Мавра (Марфа) Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1801
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно