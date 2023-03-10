Мавра (Марфа) Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра (Марфа) Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1801

Муж: Тибутев Михаил Федотов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тибутев Филат Михайлов

Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Тибутев Антон Михайлов

Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тибутев Кирилл Михайлов

Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Тибутев Михаил Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тибутев Михаил Федотов

Смерть
Неизвестно
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