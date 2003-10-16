Шишкова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1924

Дочь: Баданова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Шишков Василий Федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шишков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шишков Василий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation
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