Шишкова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1924
Дочь: Баданова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Шишков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шишков Василий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation