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Мухлынин Макар Давыдов

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Место рождения

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Мухлынин Давыд (Давыдко) Алексеев

Мать: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Осиновская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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