Мухлынин Макар Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Мухлынин Давыд (Давыдко) Алексеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Осиновская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721